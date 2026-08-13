Preço de KindnessCoin hoje

O preço ao vivo de KindnessCoin (KIND) hoje é $ 0, com uma variação de 2.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIND para USD é de $ 0 por KIND.

KindnessCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,134, com um fornecimento em circulação de 999.74M KIND. Nas últimas 24 horas, KIND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04002559, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIND movimentou-se -0.39% na última hora e +16.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KindnessCoin (KIND)

Capitalização de mercado $ 23.13K$ 23.13K $ 23.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.13K$ 23.13K $ 23.13K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,742,076.360987 999,742,076.360987 999,742,076.360987

A capitalização de mercado atual de KindnessCoin é $ 23.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIND é 999.74M, com um fornecimento total de 999742076.360987. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.13K.