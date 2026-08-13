Preço de Kimchicoin hoje

O preço ao vivo de Kimchicoin (KIMCHI) hoje é $ 0, com uma variação de 4.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIMCHI para USD é de $ 0 por KIMCHI.

Kimchicoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,853, com um fornecimento em circulação de 999.84M KIMCHI. Nas últimas 24 horas, KIMCHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00325235, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIMCHI movimentou-se -0.50% na última hora e -31.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kimchicoin (KIMCHI)

Capitalização de mercado $ 39.85K$ 39.85K $ 39.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.85K$ 39.85K $ 39.85K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,842,387.9046984 999,842,387.9046984 999,842,387.9046984

A capitalização de mercado atual de Kimchicoin é $ 39.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIMCHI é 999.84M, com um fornecimento total de 999842387.9046984. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.85K.