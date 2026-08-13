Preço de Kilroy was here hoje

O preço ao vivo de Kilroy was here (KILROY) hoje é $ 0, com uma variação de 9.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KILROY para USD é de $ 0 por KILROY.

Kilroy was here ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 226,468, com um fornecimento em circulação de 980.63M KILROY. Nas últimas 24 horas, KILROY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00141004, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KILROY movimentou-se -0.39% na última hora e +1.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.61K.

Informações de mercado de Kilroy was here (KILROY)

Capitalização de mercado $ 226.47K$ 226.47K $ 226.47K Volume (24h) $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 226.47K$ 226.47K $ 226.47K Fornecimento Circulante 980.63M 980.63M 980.63M Fornecimento total 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

A capitalização de mercado atual de Kilroy was here é $ 226.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.61K. A oferta em circulação de KILROY é 980.63M, com um fornecimento total de 980625535.014707. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 226.47K.