Preço de KIKICat hoje

O preço ao vivo de KIKICat (KIKI) hoje é --, com uma variação de 4.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIKI para USD é de -- por KIKI.

KIKICat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 143,027, com um fornecimento em circulação de 999.94M KIKI. Nas últimas 24 horas, KIKI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.102855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIKI movimentou-se -1.26% na última hora e +2.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KIKICat (KIKI)

Capitalização de mercado $ 143.03K$ 143.03K $ 143.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.03K$ 143.03K $ 143.03K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,936,581.060181 999,936,581.060181 999,936,581.060181

