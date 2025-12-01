Preço de KIGU hoje

O preço ao vivo de KIGU (KIGU) hoje é $ 0.00253686, com uma variação de 4.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIGU para USD é de $ 0.00253686 por KIGU.

KIGU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 152,779, com um fornecimento em circulação de 61.00M KIGU. Nas últimas 24 horas, KIGU foi negociado entre $ 0.00241843 (mínimo) e $ 0.00256597 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.155138, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00241842.

No desempenho de curto prazo, KIGU movimentou-se +0.33% na última hora e -18.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KIGU (KIGU)

Capitalização de mercado $ 152.78K$ 152.78K $ 152.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 152.78K$ 152.78K $ 152.78K Fornecimento Circulante 61.00M 61.00M 61.00M Fornecimento total 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KIGU é $ 152.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIGU é 61.00M, com um fornecimento total de 61000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 152.78K.