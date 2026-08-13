Preço de KiboShib hoje

O preço ao vivo de KiboShib (KIBSHI) hoje é $ 0, com uma variação de 5.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIBSHI para USD é de $ 0 por KIBSHI.

KiboShib ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,798,364, com um fornecimento em circulação de 1.00T KIBSHI. Nas últimas 24 horas, KIBSHI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KIBSHI movimentou-se -0.47% na última hora e +5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KiboShib (KIBSHI)

Capitalização de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KiboShib é $ 1.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KIBSHI é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.80M.