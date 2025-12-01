Preço de KEVIN hoje

O preço ao vivo de KEVIN (KEVIN) hoje é $ 0.00001741, com uma variação de 2.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KEVIN para USD é de $ 0.00001741 por KEVIN.

KEVIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,899.99, com um fornecimento em circulação de 970.67M KEVIN. Nas últimas 24 horas, KEVIN foi negociado entre $ 0.0000174 (mínimo) e $ 0.00001794 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000332, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001637.

No desempenho de curto prazo, KEVIN movimentou-se -0.23% na última hora e +0.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KEVIN (KEVIN)

Capitalização de mercado $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K Fornecimento Circulante 970.67M 970.67M 970.67M Fornecimento total 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

A capitalização de mercado atual de KEVIN é $ 16.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEVIN é 970.67M, com um fornecimento total de 970667016.8933665. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.90K.