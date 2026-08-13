Preço de KellyClaude hoje

O preço ao vivo de KellyClaude (KELLYCLAUDE) hoje é $ 0, com uma variação de 40.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KELLYCLAUDE para USD é de $ 0 por KELLYCLAUDE.

KellyClaude ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 738,341, com um fornecimento em circulação de 99.93B KELLYCLAUDE. Nas últimas 24 horas, KELLYCLAUDE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KELLYCLAUDE movimentou-se +6.84% na última hora e +54.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KellyClaude (KELLYCLAUDE)

Capitalização de mercado $ 738.34K$ 738.34K $ 738.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 738.34K$ 738.34K $ 738.34K Fornecimento Circulante 99.93B 99.93B 99.93B Fornecimento total 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279

A capitalização de mercado atual de KellyClaude é $ 738.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KELLYCLAUDE é 99.93B, com um fornecimento total de 99928832786.1279. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 738.34K.