Informações de preço de Kekistan (KEK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +10.64% Alteração de Preço (1D) +3.70% Variação de Preço (7d) -33.56% Variação de Preço (7d) -33.56%

O preço em tempo real de Kekistan (KEK) é --. Nas últimas 24 horas, KEK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KEK é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, KEK variou +10.64% na última hora, +3.70% nas últimas 24 horas e -33.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kekistan (KEK)

Capitalização de mercado $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kekistan é $ 1.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEK é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.91M.