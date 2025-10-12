Informações de preço de Kek on Sol (KEK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00058543$ 0.00058543 $ 0.00058543 Menor preço $ 0.00000538$ 0.00000538 $ 0.00000538 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -9.51% Variação de Preço (7d) -9.51%

O preço em tempo real de Kek on Sol (KEK) é $0.00001046. Nas últimas 24 horas, KEK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KEK é $ 0.00058543, enquanto o mais baixo é $ 0.00000538.

Em termos de desempenho de curto prazo, KEK variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -9.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kek on Sol (KEK)

Capitalização de mercado $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Fornecimento Circulante 999.27M 999.27M 999.27M Fornecimento total 999,265,736.740683 999,265,736.740683 999,265,736.740683

A capitalização de mercado atual de Kek on Sol é $ 10.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KEK é 999.27M, com um fornecimento total de 999265736.740683. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.45K.