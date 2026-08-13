Preço de Kawakami hoje

O preço ao vivo de Kawakami (KAMI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAMI para USD é de $ 0 por KAMI.

Kawakami ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,529.61, com um fornecimento em circulação de 1.00B KAMI. Nas últimas 24 horas, KAMI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAMI movimentou-se -- na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kawakami (KAMI)

Capitalização de mercado $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kawakami é $ 11.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAMI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.53K.