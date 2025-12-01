Preço de Kavari hoje

O preço ao vivo de Kavari (KAVR) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAVR para USD é de -- por KAVR.

Kavari ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,689.57, com um fornecimento em circulação de 65.00M KAVR. Nas últimas 24 horas, KAVR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00405396, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAVR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kavari (KAVR)

Capitalização de mercado $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Fornecimento Circulante 65.00M 65.00M 65.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

