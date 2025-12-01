Preço de Kava Lend hoje

O preço ao vivo de Kava Lend (HARD) hoje é $ 0.00299546, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HARD para USD é de $ 0.00299546 por HARD.

Kava Lend ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 403,762, com um fornecimento em circulação de 134.79M HARD. Nas últimas 24 horas, HARD foi negociado entre $ 0.00293771 (mínimo) e $ 0.00317386 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00206758.

No desempenho de curto prazo, HARD movimentou-se -0.36% na última hora e +0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kava Lend (HARD)

Capitalização de mercado $ 403.76K$ 403.76K $ 403.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 599.09K$ 599.09K $ 599.09K Fornecimento Circulante 134.79M 134.79M 134.79M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Kava Lend é $ 403.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HARD é 134.79M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 599.09K.