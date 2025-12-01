Preço de KAREN ONCHAIN hoje

O preço ao vivo de KAREN ONCHAIN (KAREN) hoje é --, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAREN para USD é de -- por KAREN.

KAREN ONCHAIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,640, com um fornecimento em circulação de 93.96B KAREN. Nas últimas 24 horas, KAREN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000128, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAREN movimentou-se -0.25% na última hora e +6.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KAREN ONCHAIN (KAREN)

Capitalização de mercado $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K Fornecimento Circulante 93.96B 93.96B 93.96B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

