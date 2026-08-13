Preço de Kaon hoje

O preço ao vivo de Kaon (KAON) hoje é $ 0, com uma variação de 6.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAON para USD é de $ 0 por KAON.

Kaon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,043, com um fornecimento em circulação de 4.68B KAON. Nas últimas 24 horas, KAON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.087404, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAON movimentou-se -0.19% na última hora e +62.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kaon (KAON)

Capitalização de mercado $ 64.04K$ 64.04K $ 64.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.75K$ 90.75K $ 90.75K Fornecimento Circulante 4.68B 4.68B 4.68B Fornecimento total 14,900,313,534.0 14,900,313,534.0 14,900,313,534.0

A capitalização de mercado atual de Kaon é $ 64.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAON é 4.68B, com um fornecimento total de 14900313534.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.75K.