Informações de preço de Kangarhold (KANGA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000571 $ 0.00000571 $ 0.00000571 Mínimo 24h $ 0.00000614 $ 0.00000614 $ 0.00000614 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 Máximo 24h $ 0.00000614$ 0.00000614 $ 0.00000614 Máximo histórico $ 0.00024252$ 0.00024252 $ 0.00024252 Menor preço $ 0.00000548$ 0.00000548 $ 0.00000548 Variação de Preço (1h) +0.92% Alteração de Preço (1D) -1.21% Variação de Preço (7d) -20.41% Variação de Preço (7d) -20.41%

O preço em tempo real de Kangarhold (KANGA) é $0.000006. Nas últimas 24 horas, KANGA foi negociado entre a mínima de $ 0.00000571 e a máxima de $ 0.00000614, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KANGA é $ 0.00024252, enquanto o mais baixo é $ 0.00000548.

Em termos de desempenho de curto prazo, KANGA variou +0.92% na última hora, -1.21% nas últimas 24 horas e -20.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kangarhold (KANGA)

Capitalização de mercado $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,988,623.181457 999,988,623.181457 999,988,623.181457

A capitalização de mercado atual de Kangarhold é $ 6.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KANGA é 999.99M, com um fornecimento total de 999988623.181457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.00K.