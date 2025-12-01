Preço de KAME hoje

O preço ao vivo de KAME (KAME) hoje é --, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAME para USD é de -- por KAME.

KAME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,177.8, com um fornecimento em circulação de 950.00M KAME. Nas últimas 24 horas, KAME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAME movimentou-se -- na última hora e +18.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KAME (KAME)

Capitalização de mercado $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Fornecimento Circulante 950.00M 950.00M 950.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KAME é $ 11.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAME é 950.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.77K.