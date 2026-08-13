Preço de Kalijo hoje

O preço ao vivo de Kalijo (SEED) hoje é $ 0.01742477, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEED para USD é de $ 0.01742477 por SEED.

Kalijo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,242, com um fornecimento em circulação de 1.85M SEED. Nas últimas 24 horas, SEED foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01729909.

No desempenho de curto prazo, SEED movimentou-se -- na última hora e -8.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.61.

Informações de mercado de Kalijo (SEED)

Capitalização de mercado $ 32.24K$ 32.24K $ 32.24K Volume (24h) $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.39K$ 105.39K $ 105.39K Fornecimento Circulante 1.85M 1.85M 1.85M Fornecimento total 6,048,043.0 6,048,043.0 6,048,043.0

A capitalização de mercado atual de Kalijo é $ 32.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.61. A oferta em circulação de SEED é 1.85M, com um fornecimento total de 6048043.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.39K.