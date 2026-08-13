Preço de KAIRUNE by Virtuals hoje

O preço ao vivo de KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE) hoje é $ 0, com uma variação de 8.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAIRUNE para USD é de $ 0 por KAIRUNE.

KAIRUNE by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,592.81, com um fornecimento em circulação de 1.00B KAIRUNE. Nas últimas 24 horas, KAIRUNE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAIRUNE movimentou-se +0.03% na última hora e -9.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE)

Capitalização de mercado $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de KAIRUNE by Virtuals é $ 9.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KAIRUNE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.59K.