Tokenomics de KAI (KAI)
Tokenomics e análise de preços de KAI (KAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de KAI (KAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre KAI (KAI)
A meme token dedicated to KAI, a Shiba Inu dog. There is no real utility behind it; it's just a community-driven token with no team supply. A picture of this dog was initially posted by Binance's Twitter account and quickly gained popularity among the crypto community. We have no association with Binance. The token was launched on the Pump Fun platform.
Our motto is: "Kai - Guardian of the Crypto Universe."
Tokenomics de KAI (KAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de KAI (KAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens KAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens KAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do KAI, explore o preço em tempo real do token KAI!
Previsão de preço de KAI
Quer saber para onde o KAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do KAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
