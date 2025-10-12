O que é Kaboom (KABOOM)

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy. Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Kaboom (KABOOM) Site oficial

Previsão de preço do Kaboom (em USD)

Quanto valerá Kaboom (KABOOM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Kaboom (KABOOM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Kaboom.

Confira a previsão de preço de Kaboom agora!

KABOOM para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Kaboom (KABOOM)

Compreender a tokenomics de Kaboom (KABOOM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KABOOM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Kaboom (KABOOM) Quanto vale hoje o Kaboom (KABOOM)? O preço ao vivo de KABOOM em USD é 0.00000785 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KABOOM para USD? $ 0.00000785 . Confira o O preço atual de KABOOM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Kaboom? A capitalização de mercado de KABOOM é $ 7.82K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KABOOM? O fornecimento circulante de KABOOM é de 998.33M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KABOOM? KABOOM atingiu um preço máximo histórico de 0.00266209 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KABOOM? KABOOM atingiu um preço minímo histórico de 0.00000728 USD . Qual é o volume de negociação de KABOOM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KABOOM é -- USD . KABOOM vai subir ainda este ano? KABOOM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KABOOM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Kaboom (KABOOM)