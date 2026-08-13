Preço de K9 Finance DAO hoje

O preço ao vivo de K9 Finance DAO (KNINE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KNINE para USD é de $ 0 por KNINE.

K9 Finance DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 280,628, com um fornecimento em circulação de 701.99B KNINE. Nas últimas 24 horas, KNINE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KNINE movimentou-se -- na última hora e +3.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de K9 Finance DAO (KNINE)

Capitalização de mercado $ 280.63K$ 280.63K $ 280.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 399.76K$ 399.76K $ 399.76K Fornecimento Circulante 701.99B 701.99B 701.99B Fornecimento total 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de K9 Finance DAO é $ 280.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KNINE é 701.99B, com um fornecimento total de 999999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 399.76K.