Preço de Justice for Wang Wang hoje

O preço ao vivo de Justice for Wang Wang (旺旺) hoje é $ 0, com uma variação de 12.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 旺旺 para USD é de $ 0 por 旺旺.

Justice for Wang Wang ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 360,512, com um fornecimento em circulação de 999.83M 旺旺. Nas últimas 24 horas, 旺旺 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00135092, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 旺旺 movimentou-se -3.59% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.81K.

Informações de mercado de Justice for Wang Wang (旺旺)

Capitalização de mercado $ 360.51K$ 360.51K $ 360.51K Volume (24h) $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.51K$ 360.51K $ 360.51K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,830,524.266285 999,830,524.266285 999,830,524.266285

A capitalização de mercado atual de Justice for Wang Wang é $ 360.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.81K. A oferta em circulação de 旺旺 é 999.83M, com um fornecimento total de 999830524.266285. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 360.51K.