Preço de Justcoin hoje

O preço ao vivo de Justcoin (JUST) hoje é --, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUST para USD é de -- por JUST.

Justcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,325.12, com um fornecimento em circulação de 75.07B JUST. Nas últimas 24 horas, JUST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000619, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JUST movimentou-se +0.85% na última hora e +4.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Justcoin (JUST)

Capitalização de mercado $ 7.33K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.76K Fornecimento Circulante 75.07B Fornecimento total 99,978,106,139.25221

