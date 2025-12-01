Preço de Just need some rest hoje

O preço ao vivo de Just need some rest (REST) hoje é $ 0.00437206, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REST para USD é de $ 0.00437206 por REST.

Just need some rest ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,372,062, com um fornecimento em circulação de 1000.00M REST. Nas últimas 24 horas, REST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01275586, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00437206.

No desempenho de curto prazo, REST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just need some rest (REST)

Capitalização de mercado $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,895.261085 999,999,895.261085 999,999,895.261085

A capitalização de mercado atual de Just need some rest é $ 4.37M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REST é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999895.261085. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.37M.