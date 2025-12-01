Preço de Just Juni by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Just Juni by Virtuals (JUNI) hoje é $ 0.00001928, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUNI para USD é de $ 0.00001928 por JUNI.

Just Juni by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,896.68, com um fornecimento em circulação de 772.49M JUNI. Nas últimas 24 horas, JUNI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00006908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001195.

No desempenho de curto prazo, JUNI movimentou-se -- na última hora e +4.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just Juni by Virtuals (JUNI)

Capitalização de mercado $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Fornecimento Circulante 772.49M 772.49M 772.49M Fornecimento total 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

A capitalização de mercado atual de Just Juni by Virtuals é $ 14.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUNI é 772.49M, com um fornecimento total de 772491747.3824497. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.90K.