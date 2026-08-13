Qual é o preço em tempo real de just a memecoin?

A avaliação atual está em R$0.0057166391973993984000, com uma variação de preço de -19.30% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta MEMECOIN?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de just a memecoin?

Com uma capitalização de mercado de R$5715095.35193713776000, just a memecoin ocupa a posição #2733, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

MEMECOIN registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de MEMECOIN hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$0.0057253609217641176000 e R$0.0070967768908372056000, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam just a memecoin?

Os fatores incluem a oferta circulante (999997087.466292 tokens), as tendências de adoção dentro da Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem e a tração geral da rede da --.