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O preço ao vivo de just a memecoin hoje é 0,00114048 USD. A capitalização de mercado de MEMECOIN é de 1.140.172 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MEMECOIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de just a memecoin hoje é 0,00114048 USD. A capitalização de mercado de MEMECOIN é de 1.140.172 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MEMECOIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de just a memecoin (MEMECOIN)

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Preço em tempo real de 1 MEMECOIN para USD

$0,00113685
$0,00113685$0,00113685
-%15,601D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de just a memecoin (MEMECOIN)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:49 (UTC+8)

Preço de just a memecoin hoje

O preço ao vivo de just a memecoin (MEMECOIN) hoje é $ 0,00114048, com uma variação de 19,31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMECOIN para USD é de $ 0,00114048 por MEMECOIN.

just a memecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1.140.172, com um fornecimento em circulação de 1000,00M MEMECOIN. Nas últimas 24 horas, MEMECOIN foi negociado entre $ 0,00114222 (mínimo) e $ 0,00141582 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,01603038, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMECOIN movimentou-se -%1,34 na última hora e -%20,72 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 19,82K.

Informações de mercado de just a memecoin (MEMECOIN)

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

$ 19,82K
$ 19,82K$ 19,82K

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.997.087,466283
999.997.087,466283 999.997.087,466283

A capitalização de mercado atual de just a memecoin é $ 1,14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 19,82K. A oferta em circulação de MEMECOIN é 1000,00M, com um fornecimento total de 999997087.466283. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1,14M.

Histórico de preço de just a memecoin USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0,00114222
$ 0,00114222$ 0,00114222
Mínimo 24h
$ 0,00141582
$ 0,00141582$ 0,00141582
Máximo 24h

$ 0,00114222
$ 0,00114222$ 0,00114222

$ 0,00141582
$ 0,00141582$ 0,00141582

$ 0,01603038
$ 0,01603038$ 0,01603038

$ 0
$ 0$ 0

-%1,34

-%19,30

-%20,72

-%20,72

Histórico de preços de just a memecoin (MEMECOIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de just a memecoin em USD foi de $ -0,000272857727759735.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de just a memecoin em USD foi de $ -0,0007407394.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de just a memecoin em USD foi de $ -0,0007505100.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de just a memecoin em USD foi de $ +0,0000000350847777398.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0,000272857727759735-%19,30
30 dias$ -0,0007407394-%64,94
60 dias$ -0,0007505100-%65,80
90 dias$ +0,0000000350847777398+%0,00

Previsão de preço para just a memecoin

Previsão de preço de just a memecoin (MEMECOIN) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MEMECOIN em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de %0,00.
Previsão de preço de just a memecoin (MEMECOIN) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de just a memecoin pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço just a memecoin pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MEMECOIN para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de just a memecoin.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de just a memecoin (MEMECOIN)

Site oficial

Categoria :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre just a memecoin

Qual é o preço em tempo real de just a memecoin?

A avaliação atual está em R$0.0057166391973993984000, com uma variação de preço de -19.30% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta MEMECOIN?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de just a memecoin?

Com uma capitalização de mercado de R$5715095.35193713776000, just a memecoin ocupa a posição #2733, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

MEMECOIN registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de MEMECOIN hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$0.0057253609217641176000 e R$0.0070967768908372056000, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam just a memecoin?

Os fatores incluem a oferta circulante (999997087.466292 tokens), as tendências de adoção dentro da Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem e a tração geral da rede da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre just a memecoin

Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o just a memecoin (MEMECOIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,01483
$0,01483$0,01483

-%47,98

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0,02151
$0,02151$0,02151

+%2,08

up

up

UPROBINHOOD

$0,2705
$0,2705$0,2705

+%11,31

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,28598
$0,28598$0,28598

-%12,42

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,009000
$0,009000$0,009000

-%7,02

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0,252644
$0,252644$0,252644

+%15,30

aPriori

aPriori

APR

$0,48982
$0,48982$0,48982

+%13,54

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0,04069
$0,04069$0,04069

+%11,78

Fluence

Fluence

FLT

$0,0018817
$0,0018817$0,0018817

+%3,27

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,012793
$0,012793$0,012793

+%5,76

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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