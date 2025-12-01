Preço de just a little guy hoje

O preço ao vivo de just a little guy (LITTLEGUY) hoje é --, com uma variação de 5.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LITTLEGUY para USD é de -- por LITTLEGUY.

just a little guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,306, com um fornecimento em circulação de 999.87M LITTLEGUY. Nas últimas 24 horas, LITTLEGUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0091738, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LITTLEGUY movimentou-se -0.20% na última hora e -10.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de just a little guy (LITTLEGUY)

Capitalização de mercado $ 57.31K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.31K Fornecimento Circulante 999.87M Fornecimento total 999,873,644.325363

A capitalização de mercado atual de just a little guy é $ 57.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LITTLEGUY é 999.87M, com um fornecimento total de 999873644.325363. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.31K.