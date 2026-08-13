Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Just A Coin hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de $JAC é de 214,519 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $JAC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Just A Coin hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de $JAC é de 214,519 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $JAC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre $JAC

Informações sobre preços de $JAC

O que é $JAC

Site oficial do $JAC

Tokenomics de $JAC

Previsão de preço de $JAC

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Just A Coin

Preço de Just A Coin ($JAC)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 $JAC para USD

$0.00022545
$0.00022545$0.00022545
-0.40%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Just A Coin ($JAC)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:20 (UTC+8)

Preço de Just A Coin hoje

O preço ao vivo de Just A Coin ($JAC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $JAC para USD é de $ 0 por $JAC.

Just A Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 214,519, com um fornecimento em circulação de 951.21M $JAC. Nas últimas 24 horas, $JAC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $JAC movimentou-se -0.26% na última hora e +32.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 147.99.

Informações de mercado de Just A Coin ($JAC)

$ 214.52K
$ 214.52K$ 214.52K

$ 147.99
$ 147.99$ 147.99

$ 214.52K
$ 214.52K$ 214.52K

951.21M
951.21M 951.21M

951,208,022.765495
951,208,022.765495 951,208,022.765495

A capitalização de mercado atual de Just A Coin é $ 214.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 147.99. A oferta em circulação de $JAC é 951.21M, com um fornecimento total de 951208022.765495. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 214.52K.

Histórico de preço de Just A Coin USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-0.95%

+32.60%

+32.60%

Histórico de preços de Just A Coin ($JAC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Just A Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Just A Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Just A Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Just A Coin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.95%
30 dias$ 0-51.16%
60 dias$ 0-50.44%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Just A Coin

Previsão de preço de Just A Coin ($JAC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de $JAC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Just A Coin ($JAC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Just A Coin pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Just A Coin pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de $JAC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Just A Coin.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Just A Coin ($JAC)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre Just A Coin

Qual é o preço em tempo real de Just A Coin?

A avaliação atual está em R$, com uma variação de preço de -0.95% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta $JAC?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Just A Coin?

Com uma capitalização de mercado de R$1075273.32700873452000, Just A Coin ocupa a posição #4648, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

$JAC registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de $JAC hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam Just A Coin?

Os fatores incluem a oferta circulante (951208022.765495 tokens), as tendências de adoção dentro da Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem e a tração geral da rede da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Just A Coin

Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Just A Coin ($JAC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Just A Coin

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01498
$0.01498$0.01498

-47.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02145
$0.02145$0.02145

+1.80%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2706
$0.2706$0.2706

+11.35%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28551
$0.28551$0.28551

-12.57%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.009010
$0.009010$0.009010

-6.92%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0.252821
$0.252821$0.252821

+15.38%

aPriori

aPriori

APR

$0.49548
$0.49548$0.49548

+14.85%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04078
$0.04078$0.04078

+12.03%

Fluence

Fluence

FLT

$0.0018823
$0.0018823$0.0018823

+3.30%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.012683
$0.012683$0.012683

+4.85%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?