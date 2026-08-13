Qual é o preço em tempo real de Just A Coin?

A avaliação atual está em R$, com uma variação de preço de -0.95% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta $JAC?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de Just A Coin?

Com uma capitalização de mercado de R$1075273.32700873452000, Just A Coin ocupa a posição #4648, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

$JAC registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de $JAC hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam Just A Coin?

Os fatores incluem a oferta circulante (951208022.765495 tokens), as tendências de adoção dentro da Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem e a tração geral da rede da --.