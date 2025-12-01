Preço de Just A Boring Guy hoje

O preço ao vivo de Just A Boring Guy (BORING GUY) hoje é $ 0.00000429, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BORING GUY para USD é de $ 0.00000429 por BORING GUY.

Just A Boring Guy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,282.3, com um fornecimento em circulação de 998.58M BORING GUY. Nas últimas 24 horas, BORING GUY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00012841, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000422.

No desempenho de curto prazo, BORING GUY movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just A Boring Guy (BORING GUY)

Capitalização de mercado $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Fornecimento Circulante 998.58M 998.58M 998.58M Fornecimento total 998,576,388.948896 998,576,388.948896 998,576,388.948896

A capitalização de mercado atual de Just A Boring Guy é $ 4.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BORING GUY é 998.58M, com um fornecimento total de 998576388.948896. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.28K.