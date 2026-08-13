Qual é o preço atual de Just a Black Rock on Base?

Just a Black Rock on Base está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de -0.45% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de ROCK?

Com uma capitalização de mercado de R$336352.79887686924000, ROCK ocupa a posição #6485 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação Just a Black Rock on Base gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de ROCK?

Há 10000000000.0 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

Just a Black Rock on Base flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.

Como Just a Black Rock on Base se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$0.029444842204408044000, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam ROCK?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Meme,Base Ecosystem,Base Meme e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como ROCK se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.