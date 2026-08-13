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O preço ao vivo de Just a Black Rock on Base hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ROCK é de 67,103 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Just a Black Rock on Base hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ROCK é de 67,103 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Just a Black Rock on Base (ROCK)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ROCK para USD

$0.0000067
$0.0000067$0.0000067
-0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Just a Black Rock on Base (ROCK)
Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:06 (UTC+8)

Preço de Just a Black Rock on Base hoje

O preço ao vivo de Just a Black Rock on Base (ROCK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROCK para USD é de $ 0 por ROCK.

Just a Black Rock on Base ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,103, com um fornecimento em circulação de 10.00B ROCK. Nas últimas 24 horas, ROCK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0058743, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROCK movimentou-se -0.20% na última hora e +0.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Just a Black Rock on Base (ROCK)

$ 67.10K
$ 67.10K$ 67.10K

--
----

$ 67.10K
$ 67.10K$ 67.10K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Just a Black Rock on Base é $ 67.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROCK é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.10K.

Histórico de preço de Just a Black Rock on Base USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0058743
$ 0.0058743$ 0.0058743

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-0.45%

+0.57%

+0.57%

Histórico de preços de Just a Black Rock on Base (ROCK) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Just a Black Rock on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Just a Black Rock on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Just a Black Rock on Base em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Just a Black Rock on Base em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.45%
30 dias$ 0+4.21%
60 dias$ 0-5.32%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Just a Black Rock on Base

Previsão de preço de Just a Black Rock on Base (ROCK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROCK em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Just a Black Rock on Base (ROCK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Just a Black Rock on Base pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Just a Black Rock on Base pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ROCK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Just a Black Rock on Base.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Just a Black Rock on Base (ROCK)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

Base EcosystemBase MemeMeme

Sobre Just a Black Rock on Base

Qual é o preço atual de Just a Black Rock on Base?

Just a Black Rock on Base está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de -0.45% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de ROCK?

Com uma capitalização de mercado de R$336352.79887686924000, ROCK ocupa a posição #6485 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação Just a Black Rock on Base gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de ROCK?

Há 10000000000.0 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

Just a Black Rock on Base flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.

Como Just a Black Rock on Base se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$0.029444842204408044000, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam ROCK?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Meme,Base Ecosystem,Base Meme e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como ROCK se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Just a Black Rock on Base

Última atualização da página: 2026-08-13 17:08:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Just a Black Rock on Base (ROCK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01483
$0.01483$0.01483

-47.98%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02151
$0.02151$0.02151

+2.08%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2714
$0.2714$0.2714

+11.68%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28569
$0.28569$0.28569

-12.51%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.008990
$0.008990$0.008990

-7.12%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

$0.252644
$0.252644$0.252644

+15.30%

aPriori

aPriori

APR

$0.48897
$0.48897$0.48897

+13.34%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04051
$0.04051$0.04051

+11.29%

Fluence

Fluence

FLT

$0.0018815
$0.0018815$0.0018815

+3.25%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.012794
$0.012794$0.012794

+5.77%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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