Preço de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token hoje

O preço ao vivo de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) hoje é $ 3.64, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JLP para USD é de $ 3.64 por JLP.

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 780,646,154, com um fornecimento em circulação de 214.27M JLP. Nas últimas 24 horas, JLP foi negociado entre $ 3.62 (mínimo) e $ 3.67 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.146839.

No desempenho de curto prazo, JLP movimentou-se -0.15% na última hora e +1.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.63M.

Informações de mercado de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

Capitalização de mercado $ 780.65M$ 780.65M $ 780.65M Volume (24h) $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 780.65M$ 780.65M $ 780.65M Fornecimento Circulante 214.27M 214.27M 214.27M Fornecimento total 214,273,852.113693 214,273,852.113693 214,273,852.113693

A capitalização de mercado atual de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token é $ 780.65M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.63M. A oferta em circulação de JLP é 214.27M, com um fornecimento total de 214273852.113693. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 780.65M.