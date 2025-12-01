Preço de JunkCoin Doge Real Name hoje

O preço ao vivo de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) hoje é $ 0.00002151, com uma variação de 9.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUNKCOIN para USD é de $ 0.00002151 por JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,688, com um fornecimento em circulação de 947.93M JUNKCOIN. Nas últimas 24 horas, JUNKCOIN foi negociado entre $ 0.00002102 (mínimo) e $ 0.00002386 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00038741, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002102.

No desempenho de curto prazo, JUNKCOIN movimentou-se -0.97% na última hora e -28.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Capitalização de mercado $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Fornecimento Circulante 947.93M 947.93M 947.93M Fornecimento total 947,933,625.429504 947,933,625.429504 947,933,625.429504

A capitalização de mercado atual de JunkCoin Doge Real Name é $ 20.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUNKCOIN é 947.93M, com um fornecimento total de 947933625.429504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.69K.