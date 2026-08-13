Preço de JPMorgan Chase xStock hoje

O preço ao vivo de JPMorgan Chase xStock (JPMX) hoje é $ 366.74, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JPMX para USD é de $ 366.74 por JPMX.

JPMorgan Chase xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 384,937, com um fornecimento em circulação de 1.05K JPMX. Nas últimas 24 horas, JPMX foi negociado entre $ 362.73 (mínimo) e $ 366.76 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 366.76, enquanto a mínima histórica foi de $ 263.62.

No desempenho de curto prazo, JPMX movimentou-se +0.90% na última hora e +4.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 619.04.

Informações de mercado de JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Capitalização de mercado $ 384.94K$ 384.94K $ 384.94K Volume (24h) $ 619.04$ 619.04 $ 619.04 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 102.03M$ 102.03M $ 102.03M Fornecimento Circulante 1.05K 1.05K 1.05K Fornecimento total 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

A capitalização de mercado atual de JPMorgan Chase xStock é $ 384.94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 619.04. A oferta em circulação de JPMX é 1.05K, com um fornecimento total de 278196.2170272167. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 102.03M.