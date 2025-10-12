Informações de preço de Joyless Boy (JOBOY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -11.49% Variação de Preço (7d) -11.49%

O preço em tempo real de Joyless Boy (JOBOY) é --. Nas últimas 24 horas, JOBOY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JOBOY é $ 0.00306979, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, JOBOY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -11.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Joyless Boy (JOBOY)

Capitalização de mercado $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Fornecimento Circulante 999.07M 999.07M 999.07M Fornecimento total 999,070,837.966327 999,070,837.966327 999,070,837.966327

A capitalização de mercado atual de Joyless Boy é $ 4.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JOBOY é 999.07M, com um fornecimento total de 999070837.966327. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.95K.