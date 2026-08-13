Preço de JOOBI hoje

O preço ao vivo de JOOBI (JOOBI) hoje é $ 0, com uma variação de 2.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOOBI para USD é de $ 0 por JOOBI.

JOOBI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,171.16, com um fornecimento em circulação de 100.00M JOOBI. Nas últimas 24 horas, JOOBI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00450539, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JOOBI movimentou-se -- na última hora e -17.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 87.60.

Informações de mercado de JOOBI (JOOBI)

Capitalização de mercado $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Volume (24h) $ 87.60$ 87.60 $ 87.60 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de JOOBI é $ 11.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 87.60. A oferta em circulação de JOOBI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.17K.