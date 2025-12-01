Preço de JOKE hoje

O preço ao vivo de JOKE (JOKE) hoje é $ 0.00881758, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOKE para USD é de $ 0.00881758 por JOKE.

JOKE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,408,789, com um fornecimento em circulação de 500.00M JOKE. Nas últimas 24 horas, JOKE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01210796, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00843962.

No desempenho de curto prazo, JOKE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JOKE (JOKE)

Capitalização de mercado $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

