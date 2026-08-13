Preço de JojoWorld hoje

O preço ao vivo de JojoWorld (JOJO) hoje é $ 0, com uma variação de 17.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOJO para USD é de $ 0 por JOJO.

JojoWorld ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,685.87, com um fornecimento em circulação de 112.00M JOJO. Nas últimas 24 horas, JOJO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.82444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JOJO movimentou-se +0.04% na última hora e -7.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 428.14.

Informações de mercado de JojoWorld (JOJO)

Capitalização de mercado $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Volume (24h) $ 428.14$ 428.14 $ 428.14 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 126.33K$ 126.33K $ 126.33K Fornecimento Circulante 112.00M 112.00M 112.00M Fornecimento total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de JojoWorld é $ 17.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 428.14. A oferta em circulação de JOJO é 112.00M, com um fornecimento total de 800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 126.33K.