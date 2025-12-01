Preço de Johnny Suede hoje

O preço ao vivo de Johnny Suede (SUEDE) hoje é $ 0.00284, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUEDE para USD é de $ 0.00284 por SUEDE.

Johnny Suede ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,318,458, com um fornecimento em circulação de 465.16M SUEDE. Nas últimas 24 horas, SUEDE foi negociado entre $ 0.00282293 (mínimo) e $ 0.00290139 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01862118, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUEDE movimentou-se -1.42% na última hora e -2.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Johnny Suede (SUEDE)

Capitalização de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Fornecimento Circulante 465.16M 465.16M 465.16M Fornecimento total 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

