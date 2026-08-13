Preço de John Pork hoje

O preço ao vivo de John Pork (PORK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PORK para USD é de $ 0 por PORK.

John Pork ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,956, com um fornecimento em circulação de 998.81M PORK. Nas últimas 24 horas, PORK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0041359, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PORK movimentou-se -0.26% na última hora e -12.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de John Pork (PORK)

Capitalização de mercado $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K Fornecimento Circulante 998.81M 998.81M 998.81M Fornecimento total 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

A capitalização de mercado atual de John Pork é $ 42.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PORK é 998.81M, com um fornecimento total de 998806798.384199. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.96K.