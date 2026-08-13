Preço de Jogeco Dog (JOGECO)
O preço ao vivo de Jogeco Dog (JOGECO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOGECO para USD é de $ 0 por JOGECO.
Jogeco Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,475, com um fornecimento em circulação de 420.69T JOGECO. Nas últimas 24 horas, JOGECO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, JOGECO movimentou-se -0.20% na última hora e -6.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Jogeco Dog é $ 30.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JOGECO é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.48K.
-0.20%
+0.18%
-6.38%
-6.38%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Jogeco Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Jogeco Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Jogeco Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Jogeco Dog em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0.18%
|30 dias
|$ 0
|+8.14%
|60 dias
|$ 0
|+15.07%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Jogeco Dog pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Qual é o preço atual de Jogeco Dog?
Jogeco Dog está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 0.18% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.
Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?
O ATH de Jogeco Dog é de R$, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.
Qual é a avaliação geral de JOGECO hoje?
A capitalização de mercado está em R$152755.48851426300000, colocando o ativo no #7915 lugar entre todas as criptomoedas.
Quão ativa é a participação de mercado de Jogeco Dog?
O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com JOGECO.
Qual é a oferta circulante e por que isso importa?
Com 420690000000000.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.
Em que categoria Jogeco Dog se enquadra?
Jogeco Dog faz parte da classificação Meme,Base Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.
Como a -- impacta a proposta de valor de JOGECO?
Operar na rede -- permite que JOGECO aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.