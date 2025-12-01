Preço de Jingle hoje

O preço ao vivo de Jingle (JINGLE) hoje é $ 0.00000688, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JINGLE para USD é de $ 0.00000688 por JINGLE.

Jingle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,870.09, com um fornecimento em circulação de 998.12M JINGLE. Nas últimas 24 horas, JINGLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01915846, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000611.

No desempenho de curto prazo, JINGLE movimentou-se -- na última hora e +9.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jingle (JINGLE)

Capitalização de mercado $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Fornecimento Circulante 998.12M 998.12M 998.12M Fornecimento total 998,124,188.942677 998,124,188.942677 998,124,188.942677

