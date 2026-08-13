Preço de JETSKI DOG hoje

O preço ao vivo de JETSKI DOG (JETDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 4.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JETDOG para USD é de $ 0 por JETDOG.

JETSKI DOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,055, com um fornecimento em circulação de 945.88M JETDOG. Nas últimas 24 horas, JETDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JETDOG movimentou-se -1.67% na última hora e -25.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JETSKI DOG (JETDOG)

Capitalização de mercado $ 61.06K$ 61.06K $ 61.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.73K$ 60.73K $ 60.73K Fornecimento Circulante 945.88M 945.88M 945.88M Fornecimento total 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

A capitalização de mercado atual de JETSKI DOG é $ 61.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JETDOG é 945.88M, com um fornecimento total de 985878444.310062. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 60.73K.