Preço de Jellybean hoje

O preço ao vivo de Jellybean (JELLYBEAN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JELLYBEAN para USD é de $ 0 por JELLYBEAN.

Jellybean ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,151, com um fornecimento em circulação de 995.77M JELLYBEAN. Nas últimas 24 horas, JELLYBEAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00736511, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JELLYBEAN movimentou-se -0.26% na última hora e -3.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jellybean (JELLYBEAN)

Capitalização de mercado $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K Fornecimento Circulante 995.77M 995.77M 995.77M Fornecimento total 995,774,232.009781 995,774,232.009781 995,774,232.009781

A capitalização de mercado atual de Jellybean é $ 44.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JELLYBEAN é 995.77M, com um fornecimento total de 995774232.009781. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.15K.