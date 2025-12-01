Preço de JELLY TIME hoje

O preço ao vivo de JELLY TIME (JELLY) hoje é $ 0.00001125, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JELLY para USD é de $ 0.00001125 por JELLY.

JELLY TIME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,247.18, com um fornecimento em circulação de 999.64M JELLY. Nas últimas 24 horas, JELLY foi negociado entre $ 0.00001125 (mínimo) e $ 0.00001125 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0015406, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000112.

No desempenho de curto prazo, JELLY movimentou-se -- na última hora e -7.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JELLY TIME (JELLY)

Capitalização de mercado $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K Fornecimento Circulante 999.64M 999.64M 999.64M Fornecimento total 999,641,261.685291 999,641,261.685291 999,641,261.685291

