Preço de JEJE hoje

O preço ao vivo de JEJE (JJ) hoje é $ 0, com uma variação de 1.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JJ para USD é de $ 0 por JJ.

JEJE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,933, com um fornecimento em circulação de 420.69T JJ. Nas últimas 24 horas, JJ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JJ movimentou-se -0.30% na última hora e +1.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de JEJE (JJ)

Capitalização de mercado $ 91.93K$ 91.93K $ 91.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.93K$ 91.93K $ 91.93K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de JEJE é $ 91.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JJ é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.93K.