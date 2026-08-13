Preço de Jeff CEO hoje

O preço ao vivo de Jeff CEO (CEO) hoje é $ 0, com uma variação de 10,02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CEO para USD é de $ 0 por CEO.

Jeff CEO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 133 111, com um fornecimento em circulação de 1,00B CEO. Nas últimas 24 horas, CEO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00218053, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CEO movimentou-se +0,11% na última hora e -2,35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 235,44.

Informações de mercado de Jeff CEO (CEO)

Capitalização de mercado $ 133,11K$ 133,11K $ 133,11K Volume (24h) $ 235,44$ 235,44 $ 235,44 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 133,11K$ 133,11K $ 133,11K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de Jeff CEO é $ 133,11K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 235,44. A oferta em circulação de CEO é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 133,11K.