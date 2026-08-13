Qual é o preço atual de Jaypeggers?

Jaypeggers está sendo negociado a R$25.1125511880708000, com uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Jaypeggers é de R$60.9518208476928000, enquanto o ATL é de R$15.6389540332896000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de JAY hoje?

A capitalização de mercado está em R$680875.94873907888000, colocando o ativo no #5284 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Jaypeggers?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com JAY.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 27087.83608776248 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Jaypeggers se enquadra?

Jaypeggers faz parte da classificação Meme,Ethereum Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de JAY?

Operar na rede -- permite que JAY aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.