Preço de jAsset jUSD hoje

O preço ao vivo de jAsset jUSD (JUSD) hoje é $ 0.961812, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUSD para USD é de $ 0.961812 por JUSD.

jAsset jUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 615,607, com um fornecimento em circulação de 640.05K JUSD. Nas últimas 24 horas, JUSD foi negociado entre $ 0.961812 (mínimo) e $ 0.961812 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.062, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.35345.

No desempenho de curto prazo, JUSD movimentou-se -- na última hora e -1.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de jAsset jUSD (JUSD)

A capitalização de mercado atual de jAsset jUSD é $ 615.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUSD é 640.05K, com um fornecimento total de 640049.1796192942. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 615.61K.