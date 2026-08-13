Preço de Jarvis Synthetic Euro hoje

O preço ao vivo de Jarvis Synthetic Euro (JEUR) hoje é $ 1.15, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JEUR para USD é de $ 1.15 por JEUR.

Jarvis Synthetic Euro ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 621,676, com um fornecimento em circulação de 541.56K JEUR. Nas últimas 24 horas, JEUR foi negociado entre $ 1.14 (mínimo) e $ 1.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.01, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.063944.

No desempenho de curto prazo, JEUR movimentou-se -0.20% na última hora e +0.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 298.81.

Informações de mercado de Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

Capitalização de mercado $ 621.68K$ 621.68K $ 621.68K Volume (24h) $ 298.81$ 298.81 $ 298.81 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 621.68K$ 621.68K $ 621.68K Fornecimento Circulante 541.56K 541.56K 541.56K Fornecimento total 541,556.5405305573 541,556.5405305573 541,556.5405305573

A capitalização de mercado atual de Jarvis Synthetic Euro é $ 621.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 298.81. A oferta em circulação de JEUR é 541.56K, com um fornecimento total de 541556.5405305573. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 621.68K.